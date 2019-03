FELIP CUMPLEAÑOS

El cumpleaños del príncipe Felipe está en el aire. Ha cumplido 46 años. Andreu tiene claro lo que el príncipe le ha debido pedir a su padre: "Papá regálame España", y es que Buenafuente no lo entiende: "46 años en la misma empresa y todavía no le han dado el ascenso, yo me hubiese ido al Burguer que ahí por lo menos te dan una corona en tu cumpleaños".