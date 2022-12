"Lo sé, me he operado mucho, no volverá a ocurrir"

Lo que está en el aire hoy es la operación de cadera del rey Juan Carlos: "ha vuelto al taller". Buenafuente explica las declaraciones del monarca al salir de la operación, dirigiéndose a su cadera: "por qué no te curas?".