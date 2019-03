Robin: "El Joker te cae mal porque fue valiente y salió del armario, no como tú"

BATMAN Y ROBIN, EN LA ACTUALIDAD, BUSCAN PLAN PARA LA TARDE

Batman y Robin, ya no están para mucho trotes. Discuten sobre cómo pasar la tarde. A Catwoman ya no pueden invitarla a merendar porque murió rompiéndose la cadera jugando al látigo y se la comieron sus 200 gatos. Joker le cae mal a Batman, según Robin, porque fue valiente y salió del armario, no como él. Dos Caras, sufrió un ictus y ahora sólo tiene una... Además, Robin le echa en cara a su compañero que le dejara siempre solo en casa de noche y volviera oliendo a wisky.