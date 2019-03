Marc Giró: "Yo no le pido nada a los reyes, que soy republicano"

CÓMO COMPORTARSE EN UNA FIESTA SORPRESA

En el aire cumple 150 programas y Marc Giró ha visto una ocasión perfecta para explicar cómo comportarse elegantemente en una fiesta sorpresa: "Es fatal si te enteras antes porque te das cuenta de que tus familiares y amigos no son cuidadosos", explica. Sólo tiene una preocupación... Nadie le había dicho que no iba a haber mesa, entonces no había prestado la atención suficiente a su calzado. Sin darle mucha importancia, y centrándose en la navidad, Buenafuente le hace una pregunta: "¿Qué le vas a pedir a los reyes?"...