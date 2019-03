El joven Raúl Gómez exhibe su calidez interpretativa en el plató de 'En el aire'

NOS PRESENTA 'UNDER MY SKIN'

A sus 19 años Raúl Gómez viene pisando fuerte en el mundo de la música con su álbum debut '1'. Su trabajo, que consta de 12 temas en los que alterna el inglés y el castellano, está cosechando grandes éxitos. Su particular estilo y calidez interpretativa hacen de él un artista aparte. El joven cantante visita el plató de 'En el aire' y nos interpreta el tema 'Under my Skin'.