Bob Pop: "La operación de Leticia Sabater para volver a ser virgen no tiene ni puta gracia"

LA PRESENTADORA SE HA RECONSTRUIDO EL HIMEN POR 6.000 EUROS

Bob Pop nos trae una noticia que ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Parece ser que Leticia Sabater se ha reconstruido el himen por 6.000 euros y ha vuelto a ser virgen tras pasar por el quirófano. "Hacer del himen una noticia hoy en día es muy antiguo. El himen nos es más que un símbolo de la cosificación de la mujer y esa operación que tú te has hecho para salir en los medios de comunicación es la misma que muchas mujeres, de civilizaciones menos avanzadas que la nuestra, están obligadas a hacerse para no ser repudiadas. Por lo tanto, no tiene ni puta gracia", afirma Pop muy serio.