Berto: "San José generó un odio irracional hacia las palomas"

CURSO AVANZADO DE CÓMO SER INFIEL

Berto y Jorge nos enseñan, con un curso avanzado, cómo ser infiel y no salir escaldado con tu pareja. Aunque ellos enumeran una serie de pautas a seguir, la única que no falla nunca es esa a la que Berto llama "hacer lo que siempre hace Rajoy: negarlo todo". Y es que eso de ser infiel no es nada nuevo, y si no que se lo digan a San José, que no se sabe por qué pero, "generó un odio irracional hacia las palomas".