“La foto de WhatsApp es como el culo. Está ahí pero no te la ves”

BERTO ROMERO PUNTÚA LOS CONSEJOS DE MARC GIRÓ

Marc Giró llega a ‘En el aire’ para explicar si es compatible el WhatsApp con la elegancia. El detallista del programa descubre que sí, gracias a unos consejos que van a servir de por vida. Entre ellos, está el revisar la foto de perfil y el estado. Además, aconseja no mandar mensajes a las dos o tres de la mañana, no abusar de los emoticonos, no escribir más de cinco líneas ni controlar a los ex mirando cuando están en línea.