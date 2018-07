Secun de la Rosa: "Yo quería ser actor porque ir al cine era algo que le gustaba a todo el mundo"

PRESENTA SU OBRA 'EL DISCO DE CRISTAL'

Tras dirigir "Hoy no me puedo levantar" y escribir "The hole", Secun de la Rosa llega al plató de En el aire para presentar su nueva obra de teatro "El disco de cristal". El actor cuenta su papel en la obra donde asegura que hay momentos donde se les "saltan las lágrimas". Además, cuenta cómo le dieron su primer papel y desvela cuál es su verdadero nombre: Secundino Benjamín Juan de la Rosa Márquez Ailagas de Carvajal.