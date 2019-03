Eudald Carbonell: "El capitalismo morirá en el siglo XXI"

ESTÁ EN EL AIRE EUDALD CARBONELL

Eudald Carbonell visita el plató de 'En el aire'. Llega para presentar su libro 'El arqueólogo y el futuro', que, como buen padre primerizo, decide dedicar a su hijo: "Le dejo el legado de que no haga caso a los mayores". El arqueólogo intenta acercar la realidad a los espectadores contando su teoría de lo que puede ocurrir en un futuro: "El capitalismo no se podrá refundar porque está en un proceso de muerte térmica", explica. Berto Romero interrumpe la entrevista para excavar en el suelo, con la ayuda de Carbonell: "He aprendido más hoy que en cinco años contigo", le dice a Buenafuente.