Buenafuente: "Nos hemos metido con la Iglesia, la Guardia Civil, la monarquía... Ya estamos en casa"

EN EL AIRE VUELVE TRAS LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA

Andreu Buenafuente vuelve a En el aire de las vacaciones de Semana Santa: "Me he quedado en casa viendo todas las pelis típicas", confiesa. Aun así, Buenafuente no ha perdido detalle de todo lo que ocurre en esta semana de tradición, dando así con un nuevo mandamiento: "No usarás el selfie en vano". Además, trata los temas más comentados de la vuelta de vacaciones: "Nos hemos metido con la Iglesia, la Guardia Civil, la monarquía... Ya estamos en casa", concluye en su monólogo.