Buenafuente: "¿Y si Mariano Rajoy le tiene miedo a Pablo Iglesias?"

ESTÁN EN EL AIRE LAS REUNIONES ENTRE POLÍTICOS

Andreu Buenafuente llega al plató de En el aire un poco preocupado: "¡Cómo está la clase política!". Y es que los líderes políticos están teniendo varias reuniones aunque hay una que se sabe que no se va a llevar a cabo, la de Rajoy con Iglesias: "Se ve que Mariano no quiere recibir a Pablo porque dice que el PP no va a pactar nada con Podemos". A Andreu se le presenta una duda: "¿Y si le tiene miedo?". Así, por si es esta la razón, Buenafuente tranquiliza a Rajoy: "Tú has estado en un partido con gente como Fabra, Bárcenas, Barberá... Eso sí que acojona".