Buenafuente: "Hay tal corrupción que ya no puedes ni concretar un delito"

LA CORRUPCIÓN ESTÁ EN EL AIRE

Andreu Buenafuente comienza su monólogo diario de En el aire hablando de corrupción. Puede que esto no sea muy llamativo, ya que lo hace en varias ocasiones, pero Buenafuente decide destacar lo novedoso: "La buena noticia es que no es en España", añade. Y es que han detenido a siete dirigentes de la FIFA en Suiza, "por corrupción generalizada durante las dos últimas décadas", explica. "Hay tal corrupción que ya no puedes ni concretar un delito", comenta Andreu.