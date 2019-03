BERTO DEFIENDE LOS BORDES DE LAS PIZZAS

Berto Romero se levanta de la mesa para defender algo que los espectadores le han pedido a través de las redes sociales: los bordes de las pizzas. ¿Por qué la gente no se los come? "El borde de la pizza es pan, y lo que no podemos hacer es pedirle a Dios una cosa y luego dejárnosla en el plato", explica Berto.