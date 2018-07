Andro Rey: "Se confirma que soy el nuevo Diego Costa"

PENALTIMANCIA PARA EL CLÁSICO

¿Superará Messi el récord de goles de Zarra este sábado en el Bernabéu? Para averiguarlo Andro Rey y Kike Koba llevan a cabo la 'Penaltimancia'. Kike será 'Kiker Casillas', el portero: "Si tú me lo ordenas yo me la dejo meter", dice Koba. Si Andro marca un gol, Messi iguala el récord de Zarra, si marca dos goles, Messi supera el récord, y si marca tres, o más, Ronaldo pide un autógrafo a Messi. Como siempre, las mancias no tienen límites y acaba apareciendo un resultado que Andro no esperaba: cero goles. "Se confirma que soy el nuevo Diego Costa", desvela.