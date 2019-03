“Amigo, ese calzoncillo olvídalo”

ANDRO REY UTILIZA LA 'MASAJEMANCIA'

Fito llama a Andro Rey porque le preocupa dónde están sus calzoncillos de la suerte. El libra cree que los ha tirado su novia pero no está seguro. “¿Tú no crees que si los ha tirado es por algo?”, le pregunta el adivino. Andro hace la ‘masajemancia’, utilizando a Kike y según su reacción dirá si tiene que contar con el calzoncillo para tener suerte o no. Además, presenta, tras la canción del verano, la aplicación 'CandyCruje'.