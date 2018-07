Andreu Buenafuente: "Pablo, el himno muy bien no está, pero es bailable"

EL LÍDER DE PODEMOS DESCONTENTO CON SU HIMNO

Hoy está en el aire la campaña electoral. Andreu Buenafuente destaca unas declaraciones de Pablo Iglesias en las que ha reconocido que en Podemos todo no lo pueden hacer bien. "Un atisbo de humildad se ha colado en la formación", comenta el presentador. Lo ha dicho porque no le gusta el himno del partido. Tras escucharlo, Buenafuente asegura: "Pablo, muy bien no está, pero es bailable. Es ideal para un mitin en una discoteca".