Cristina Pedroche, sobre David Muñoz: "Esa cresta tira mucho"

LA PRESENTADORA CONOCIÓ AL CHEF A TRAVÉS DE UNA ENTREVISTA DE RISTO

Manu Sánchez deja a solas a Risto Mejide y a Cristina Pedroche para que la presentadora de 'Pekín Express' le agradezca algo al presentador de 'Al Rincón de Pensar'. Y es que la primera vez que la Pedroche vio a "su amor" fue en una entrevista que le hizo Risto al chef David Muñoz. Sin embargo, el presentador no entiende por qué se fijó en el entrevistado y no en el entrevistador. "¿Cómo no me voy a fijar en él? Yo lo siento, pero esa cresta tira mucho", confiesa la invitada.