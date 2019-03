"En la zona euro llevamos una temporada que hacemos poco y lo hacemos tarde"

El ministro de Exteriores aseguró hace un tiempo que en la presente crisis el Gobierno no sabía cúal era la salida de la crisis. En 'El Objetivo' ha querido matizar estas palabras: "Lo que dije es que la Eurozona, que es donde se toman las grandes decisiones económicas, es la única área del mundo que no está creciendo. Si eso es así, es que algo estamos haciendo mal. Lo que he dicho y lo llevo por escrito a la próxima reunión es, si el Banco Central Europeo está siendo menos activo, audaz o generoso que la Reserva Federal de Estados Unidos, que el Banco de Japón o el Banco de Inglaterra y ellos les va bien y a nosotros mal, algo tendremos que cambiar".

Margallo siempre ha sido crítico con la política impulsada por Bruselas y, especialmente, por la canciller Angela Merkel. Para el titular de Exteriores, gran parte de culpa en la recesión europea corresponde a gestión económica de la Eurozona: "Yo creo que llevamos una temporada en la Eurozona que estamos haciendo poco y lo estamos haciendo tarde. El resultado es un retraso en la Eurozona que por ahora afecta a los países de la periferia, pero acabará alcanzando a todos. Alemania empieza a tener dificultades".

El político popular dijo también que en el ADN del Partido Popular está bajar impuestos, sin embargo la realidad es bien distinta. El ministro lo justifica: "Este Gobierno se encuentra con una deuda externa y una deuda interna enorme. Cuando tienes esa deuda, tienes que empezar a refinanciar porque no tienes dinero para pagar. Eso lo haces en los mercados".