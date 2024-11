La militar Zaida Cantera, en El Objetivo, habló de la importancia de las medidas de prevención en sucesos como la DANA que tiene en alerta a varias zonas de Andalucía y que dejó más de 220 muertos en Valencia.

Así lo dijo en el programa de Ana Pastor: "No es que en Valencia la ciudadanía no fuera ejemplar, es que en Málaga la Junta está activando los planes y protocolos como hay que hacerlo. Los planes de preemergencia, el súbase arriba. No es de tan sentido común".

"La gente, de forma instintiva, se sitúa en las zonas de confort. La casa es donde uno se siente seguro. Se vio cómo una madre metía a sus hijos en el coche, y esto se tiene que contar a la ciudadanía. Está en los protocolos. Hay que educar a la ciudadanía en medidas de prevención. La Junta ha dicho 'esto se puede hacer, esto no'. Eso salva vidas", sentenció.