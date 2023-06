Yolanda Díaz ha aclarado que el programa electoral de Sumar para el 23J no contemplará la realización de un referéndum en Cataluña, si bien "tras el trabajo en la mesa de diálogo y cuando exista un acuerdo de mayorías en Cataluña, Sumar es partidaria de que los catalanes lo voten".

Así se ha pronunciado la candidata de Sumar a las próximas elecciones generales, después de que la semana pasada la líder de los Comunes y cabeza de lista de Sumar en Cataluña, Aina Vidal, afirmara estar "convencida" de que Sumar incluiría en un "programa conjunto"un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

En este sentido, Díaz ha negado que el referéndum estuviera en el último programa electoral de los Comunes. "El tiempo ha pasado para todo el mundo", ha aseverado. Así, ha indicado que "en la mesa de diálogo, cuando exista un acuerdo amplio, van a votar los catalanes y catalanas".

"Todo esto hay que hacerlo con diálogo, y me gustaría hacer una reflexión. ¿Alguien se cree que si gobierna la coalición PP-Vox vamos a mejorar la relación entre España y Cataluña? Yo sinceramente creo que no. No va a mejorar. Por lo que sigamos trabajando y, de ser posible, se llegue a un acuerdo de mayorías y los catalanes y catalanas puedan votar", ha zanjado.