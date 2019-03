Varufakis, tras la victoria del 'no': "Vamos a tender la mano a nuestros socios"

El ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varufakis, ha afirmado que a partir del lunes, y con el rotundo 'no' del pueblo griego en el referéndum, el Gobierno podrá "tender una mano de cooperación" a sus socios.

"A partir de mañana vamos a colaborar con el Banco Central Europeo que mantuvo una posición neutra la semana pasada y tendremos una actitud positiva hacia la Comisión Europea", ha dicho Varufakis en una declaración pública tras conocer los resultados de la consulta ciudadana.

Varufakis ha sostenido que el "'no' de hoy es un 'no' a la austeridad. Es un regreso a los valores de Europa". "El 'no' es un gran 'sí' a la Europa democrática", ha afirmado el ministro, para recalcar que el resultado de hoy es "una gran herramienta de colaboración con los socios".

Pese al tono conciliador, Varufakis ha reafirmado sus críticas a los acreedores al recalcar que "durante cinco meses rechazaron todo debate sobre la austeridad y la deuda". Varufakis ha ido más lejos al asegurar que "desde el primer momento los acreedores intentaron cerrar los bancos" y "obligarnos a pedir perdón por nuestra crítica a los programas fracasados", ha aseverado.