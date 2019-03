Murcia, Castellón, Ciudad Real... La ruta de los aeropuertos más despilfarradores de España

SÉ LO QUE HICISTEIS CON EL ÚLTIMO CONTRATO

Entre los más de 50 aeropuertos que hay en España, tres de ellos destacan como sinónimo de despilfarro: el de Ciudad Real (cerrado desde 2012 y a la venta), el de Castellón (sin actividad durante tres años) y el de Murcia Corvera. En Sé lo que hicisteis con el último contrato hemos analizado este último, el segundo en esta comunidad y terminado en 2012. Costó 182 millones y aún no ha recibido ni un solo vuelo. Pero no son los únicos: Córdoba, Fuerteventura, Cáceres, La Palma... Millones de euros públicos invertidos en ampliaciones de aeropuertos que no se usan.