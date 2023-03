'El Objetivo' viaja a Irán en el aniversario de la Revolución Islámica. Una vez allí, acompaña a Ana Pastor y su equipo un traductor elegido por el Gobierno, como ocurre con todos los medios extranjeros.

Desde el primer momento, el equipo de 'El Objetivo' vive en primera persona la tensión que se siente en Teherán tras el asesinato de Mahsa Amini. Nada más poner un pie en la calle, se ven envueltos en un incidente con la policía por no llevar puesto el velo.

"Dice que aquí no se puede grabar sin el velo", comenta el traductor, que añade que "tenéis que borrar los vídeos que habéis hecho sin el velo". Una exigencia a la que Pastor se niega ante la insistencia del intérprete, que le advierte de que "si no lo hacéis tiene que llamar a su superior". Ante las explicaciones de la periodista y el cámara de lo que significa la libertad de prensa y que cuentan con un permiso se muestra tajante: "Sin respetar las normas, ese permiso no vale".