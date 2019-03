¿Tuvo el PSC relación contractual con la empresa 'Método 3'?

El pasado mes de febrero, José Zaragoza aseguraba que "el PSC no ha tenido ninguna relación contractual con la empresa 'Método 3'", y se defendía de cualquier acusación, "yo no he sido, yo lo demás no lo sé, no tengo ninguna información. Aquí no hay ni facturas, no pagos, ni firmas, ni anotaciones manuscritas".

El pasado 4 de septiembre, elPeriódico de Catalunya publicaba: "Zaragoza dio el OK a espiar a Albiol". La prueba, un correo electrónico en el que el último preguntaba a Zaragoza si seguía con el espionaje, y este respondía que sí.

Por tanto, podemos decir que la declaración inicial del ahora dimitido secretario de organización del PSC José Zaragoza, es falsa.