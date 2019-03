¿Son contrastables todos los datos de Castilla-La Mancha como asegura Cospedal?

#VUELVEELOBJETIVO | PRUEBA DE VERIFICACIÓN

Dolores de Cospedal protagonizaba hace unos días el Debate de Estado de la región en Castilla-La Mancha. En ese debate, Cospedal hablaba de un asunto que nos preocupa mucho a todos: la sanidad. "El plan para reducir las listas de espera ha permitido reducir en un 11% el tiempo medio para la cirugía, el 38% en las consultas externas y un 57% en las pruebas diagnósticas. Son datos oficiales contrastables, todos, no me los he inventado yo". ¿Son ciertas o falsas las afirmaciones de Dolores de Cospedal?