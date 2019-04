Rivera asegura que “un tercio de los jóvenes parados en Europa son españoles”

El pasado martes Albert Rivera participó en un desayuno informativo organizado por Europa Press al que acudieron los principales dirigentes de su partido, empresarios de la capital e informadores de los distintos medios.

Durante su discurso, criticó con dureza las políticas emprendidas por el Gobierno de Mariano Rajoy para combatir la tasa de desempleo juvenil. Esta era del 41,5% según el último informe de Eurostat, referido a febrero de 2017.

Así, no dudó en afirmar que “España ha estado tirando por la borda el complemento juvenil de la UE por no dotar de políticas concretas”. Algo que, en su opinión, “tiene tela” si se tiene en cuenta que “un tercio de los jóvenes parados en Europa son españoles”. Hemos querido comprobar si semejante es cifra es correcta o no.

Según el registro de Eurostat, la suma de los jóvenes desempleados de los 28 países que componen la Unión Europea asciende a 3.905.000 personas, de las que 584.000 son españoles. Esto es, el 14,95% del total.

Como se puede ver en el gráfico, y por si el líder naranja se hubiera referido a los 19 países de la Eurozona, también hemos recogidos los datos referidos a ello. En este caso, son 2.722.000 los parados menores de 25 años, cifra de la que los jóvenes de nuestro país suponen el 21,45%.

Desempleo juvenil en la UE y España | Eurostat

De acuerdo con estos datos, la afirmación de Albert Rivera de que “un tercio de los jóvenes parados en Europa son españoles” es FALSA.