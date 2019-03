La Ley contra la Violencia de Género sí funciona cuando se pide protección

PRUEBA DE VERIFICACIÓN | DECLARACIONES DE TONI CANTÓ

La violencia de género es un tema dramático 'per se', pero además hay políticos que con sus declaraciones consiguen crear polémicas paralelas que poco o nada contribuyen a solucionar este problema. Toni Cantó declaró durante una entrevista en laSexta noche que "la Ley contra la Violencia de Género no ha hecho nada. La ley no ha hecho que baje ni en una el número de muertes cada año". La prueba de verificación analiza esta afirmación.