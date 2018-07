Hernando, a Sánchez: “En su cabeza solo está vulnerar el mandato de los ciudadanos, el mandato democrático”

Carlos Orquín // @corquinor

Uno de los argumentos centrales del PP para defenderse de la moción de censura que desbanca del Gobierno es dibujar este mecanismo parlamentario como algo poco democrático. En varias ocasiones, en los dos días que ha durado el debate, Rajoy y Hernando han jugado con esta idea. Así se despedía ayer Rajoy del candidato socialista: “Lo más importante, señor Sánchez. Y no me lo tome a mal. Usted no puede ser presidente del Gobierno porque usted no tiene el apoyo de los españoles, no ha ganado unas elecciones nunca y en democracia gobierna quien gana las elecciones salvo que tengan a bien decirnos otra cosa”

Rafael Hernando, por su parte, ha intentado deslegitimar este viernes la moción de censura dirigiéndose, también, directamente a Sánchez: “En su cabeza solo está vulnerar el mandato de los ciudadanos, el mandato democrático para ser presidente como sea. Es lo que está claro. Y no eche la culpa a nadie más, menos al señor Rajoy”.

Lo que obvian los dirigentes conservadores es que el sistema político español es parlamentario. Es decir, el presidente del Gobierno obtiene la confianza del Congreso de los Diputados, no directamente de los electores. Es decir, los votos se traducen en la composición de la Cámara, y es esa composición la que elige al presidente. La Constitución establece que quien tiene capacidad para formar Gobierno es quien obtiene mayoría en la Cámara -y, por tanto, el “mandato de los ciudadanos” a través de ella-. Además, también contempla que, si el presidente pierde la confianza del Congreso, puede ser relegado en una Moción de Censura, como está ocurriendo actualmente.

Así, aunque no gobierne el partido más votado en las elecciones, tal y como ha sugerido Rajoy y ha defendido el PP en otras ocasiones, si una mayoría de varios partidos dan su confianza a otro candidato, se sigue respetando “el mandato ciudadano” y el “mandato democrático”, porque esos partidos representan a más votantes que el partido que ha podido tener más votos y el resto. Así, el argumento de Hernando es FALSO porque, con la Moción de Censura en marcha, no se está vulnerando “el mandato democrático”.