Maillo: “En Granada, por exactamente los mismos delitos, Ciudadanos considera que es un error administrativo y en Murcia no”

El Partido Popular lleva días criticando la actuación de Ciudadanos en la Región de Murcia tras la imputación de su presidente, Pedro Antonio Sánchez. Según Fernando Martínez Maillo, el partido de Albert Rivera tiene un “doble rasero” porque “en Granada por los mismos delitos, por exactamente los mismos delitos, allí considera que es un error administrativo y en Murcia no”.

Pero, ¿hablamos de exactamente los mismos delitos?

El equipo de El Objetivo ha tenido acceso a los autos judiciales de los dos casos que hoy se encuentran en fase de diligencias previas y que implican al alcalde de Granada, Francisco Cuenca y al presidente de Murcia como imputados.

En Murcia, la juez que elevó el caso al Tribunal Superior de Justicia para que Pedro Antonio Sánchez pudiera continuar en el proceso a pesar de su condición de aforado, vinculó a Pedro Antonio Sánchez con cuatro posibles delitos penales: Delito de prevaricación continuada, delito de fraude contra la Administración Pública, delito de falsedad en documento oficial y delito de malversación de caudales públicos.

Delitos contra Pedro Antonio Sánchez | Auto del T.S.J. de Murcia

En el caso de Granada, los delitos que se investigan no son cuatro, son tres: usurpación de funciones públicas, malversación y prevaricación. Coinciden solamente dos. Pero, en esta causa y en este punto de la investigación, el juez no ha atribuido aún de forma explícita al alcalde de Granada ninguno en particular.

Auto de diligencias previas. Granada | Auto del Juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla

Existen, además, otras diferencias, por ejemplo la denuncia de la que parte la investigación en Granada fue formulada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios. En cambio, la causa en la que está imputado Pedro Antonio Sánchez tiene como origen una querella del Ministerio Fiscal.

Por lo tanto, la declaración del coordinador general del PP es FALSA.