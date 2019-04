Cataluña, el CIS y el apoyo al Estado autonómico

Miriam Ruiz Castro / @MiriamRuiz_

Cataluña sigue protagonizando la mayor parte de las preguntas que los grupos parlamentarios dirigen al Gobierno durante la sesión de control en el Congreso. Este miércoles era el turno de Xavi Domènech, líder de En Comú Podem, que se refería a una encuesta publicada por el diario El Mundo en la que, por primera vez, la mayoría de españoles se mostraban partidarios de la celebración de un referéndum pactado sobre Cataluña. “¿Va a tenerlo en cuenta el Gobierno?”, preguntaba a la vicepresidenta.

Soraya Sáenz de Santamaría comenzaba ironizando: “El problema de hacer política con las encuestas es que cuando usted registra la pregunta ha salido una y cuando usted la hace, ha salido otra. Y la última es la del CIS. ¿Y qué dice la encuesta del CIS? Que 2 de cada 3 españoles son defensores del estado autonómico que existe en la actualidad, y solo el 10% de la independencia.”

En primer lugar, el barómetro del CIS no pregunta sobre el apoyo a un referéndum pactado en Cataluña —y esto es precisamente lo que Xavi Domèmech había preguntado a la vicepresidenta— por lo que no es posible usarlo para medir qué opinan los ciudadanos sobre esta cuestión. No se puede considerar, por tanto, que la encuesta del CIS "actualice" la información de la que publicó el diario El Mundo, como indicaba al inicio Santamaría.

En cualquier caso, apoyándose en esta encuesta, Santamaría aseguraba que “2 de cada 3 españoles son defensores del Estado autonómico que existe en la actualidad, y solo el 10% de la independencia.” El CIS sí pregunta por las preferencias sobre fórmulas de organización territorial del Estado (pregunta 25), aunque entre las opciones a marcar las posibilidades se reducen (no aparece, por ejemplo, la opción federalista como tal).

Según los resultados del último barómetro, de octubre de este año, solo el 10,2% prefiere un Estado en el que las comunidades autónomas puedan formar Estados independientes, una cifra que coincide con la que sostenía la vicepresidenta. Pero de esa misma pregunta se extrae también que el 39,2% de los encuestados defiende “un estado con comunidades autónomas como en la actualidad”. El porcentaje supone que prefieren mantener el actual estado autonómico 4 de cada 10 españoles, no los 2 de cada 3 que indicaba la vicepresidenta. ¿De dónde sale entonces su cifra?

Desde el Ministerio de la Presidencia no hemos recibido respuesta sobre esta cuestión, pero es fácil averiguar de dónde salen los cálculos de la vicepresidenta. Santamaría suma los porcentajes que corresponden a mantener el estado autonómico actual (39,2%), la preferencia por un Estado que dé mayor autonomía a las CC.AA. (13,4%) y por un Estado que les dé menos autonomía (10,7%), y concluye así que el 63,3% (aproximadamente 2 de cada 3 españoles) defiende el actual modelo territorial, sin tener en cuenta la preferencia por modificar el grado de autonomía de las comunidades autónomas.