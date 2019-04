Albert Rivera: “Hoy se aprueba una nueva reforma de la ley electoral”

No es la primera vez, ni será la última, que el líder de Ciudadanos saca pecho desde la tribuna del Congreso de los Diputados de las 150 reformas que pactó para la investidura de Mariano Rajoy y de cómo éstas “están avanzando”. Albert Rivera se refirió en la sesión de control de este miércoles a las 150 medidas a las que se comprometió con el PP y aseguró que “algunas de ellas están avanzando”. Y mencionó la ley de autónomos, la rebaja del IVA cultural, los permisos de paternidad o el pacto por la Educación, e incluso afirmó que “hoy se aprueba una nueva reforma de la ley electoral después de 40 años”. El líder de la cuarta fuerza del Congreso aseguraba así que en la agenda de la Cámara Baja para este mismo miércoles se incluía la aprobación de una reforma de la ley electoral, y ponía el acento en que ocurría por primera vez en 40 años. La Comisión Constitucional del Congreso incluye hoy en su orden del día un asunto relativo a la ley electoral: se trata de la solicitud de creación de una subcomisión en el seno de la Constitucional para “el estudio” de esta reforma. Se debatirán y tramitarán acumuladamente dos iniciativas de Ciudadanos y PSOE que buscan la creación de esta subcomisión, pero queda aún muchísimo camino para que de los trabajos de ésta se materialice una reforma que, además, pueda ser aprobada. Agenda del Congreso de los Diputados | Congreso.es Además, no es la primera vez en cuarenta años que se reforma la ley electoral. De hecho, la última reforma se produjo en esta misma legislatura, mediante la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, para evitar que, de volver a repetirse los comicios generales, estos se fijaran para el día de Navidad. Sí es cierto que la iniciativa de Ciudadanos se refiere a “una reforma integral” de la Ley Orgánica Electoral General, que data de 1985 —en cualquier caso, 30 años atrás, y no 40—. Cuando Albert Rivera habla de que “se aprueba una reforma de la ley electoral” miente: lo que se votará esta tarde es la creación de una subcomisión para el estudio de esta reforma. Y además, no es la primera vez que esto ocurre en 40 años. Sus afirmaciones son FALSAS.

LAS 150 REFORMAS "ESTÁN AVANZANDO"

El Pactocheck de El Objetivo vigila semana a semana el grado de cumplimiento del acuerdo y repasa qué medidas están iniciadas (22) o incluso cumplidas (5). Rivera mencionó dos de ellas aún en el amarillo de “iniciado”: la ley de autónomos, aún en trámite parlamentario, y los permisos de paternidad, pactados en unos términos que, aún con avances, no se han cumplido. Solo una tiene el color verde de cumplida, el impulso de un Pacto Nacional por la educación —le medida no habla de que ese pacto tenga que ser alcanzado, basta con impulsarlo—. En cuanto a la rebaja del IVA cultural, que en el acuerdo se concreta en aplicar “el tipo reducido para los espectáculos culturales en directo”, aún no se ha puesto en marcha ninguna iniciativa al respecto. Rivera se refirió a las declaraciones del ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, esta misma semana, en las que anunciaba una rebaja del 21% al 10% para todos los espectáculos públicos y en directo, pero de momento esas palabras no se han concretado en nada.

