Victoria Anderica es parte de esta organización y visita 'El Objetivo' para explicar qué falla en la ley que actualmente se encuentra en el Senado. Anderica destaca tres puntos que para su organización son especialmente graves.

"El primer punto grave es el no reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. Sí lo han reconocido tribunales internacionales de Derechos Humanos y nosotros solicitamos que así sea", explica Anderica.

"Lo segundo es que queda mucha información fuera y hay muchas instituciones que no tienen que publicar toda la información que deberían. Por último, el organismo de revisión no es independiente y eso es fundamental para que la Administración no sea juez y parte a la hora de decidir".

La colaboradora de Access-Info explica que esta ley va a permitir una mayor transparencia de las cuentas públicas, sin embargo, los partidos solo estarán obligados a publicar sus contratos con la administración pública, todo lo que tenga que ver con empresa privada queda fuera.

El Congreso y el Senado no son tampoco del todo transparentes por esta ley. "Todas las instituciones no son igual de transparente, en el caso de estas dos solo tendrán que publicar lo que esté vinculado al Derecho Administrativo, queda fuera toda la información que acompaña a las leyes en su tramitación, que es fundamental para entender por qué se toman las decisiones".