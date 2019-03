Ximo Puig: "Si de verdad Pablo Iglesias quiere un pacto, no puede empezar repartiéndose el CNI"

NO OBSTANTE, NO VE IMPOSIBLE PODER ALCANZAR UN ACUERDO

Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, no ve razonable ni normal la propuesta de Pablo Iglesias al PSOE. Puig considera en El Objetivo que "si de verdad Podemos quiere un acuerdo, no puede comenzar repartiéndose el CNI". No obstante, no ve imposible que se pueda alcanzar un acuerdo.