Celia Villalobos, exministra de Sanidad por el Partido Popular, señala en El Objetivo que al único que le interesa que siga existiendo división en la derecha es la izquierda. Por ello, insta al PP a "buscar desesperadamente la unión de los tres partidos de la derecha". Un camino, que dice, debe de ir acercándose hacia el centro, "donde está la mayoría del voto".

Indica Villalobos que "tienen que hacerlo teniendo generosidad, no decir demasiadas tonterías y buscarse asesores con cierto conocimiento de la realidad". Como ejemplo de "tontería", explica que Pablo Casado debería de haber dicho que "se van de la sede porque no tienen pasta para pagarla, y eso podemos entenderlo todos" y no excusándose en la corrupción de épocas pasadas.

"Me está ofendiendo. Hemos sido gente honesta trabajando con honestidad para el partido y ahora resulta que somos unos corruptos. Y tú que fuiste Secretario General con Mariano Rajoy, ¿qué eras, cariño?", reprocha a Casado.

Por último, la exdiputada señala que "la unión no se hace solo con los dirigentes", sino que tiene que haber un apoyo social potente, "eso es lo que hizo Aznar, que no estaba solo".