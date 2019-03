Sebastián Lavezzolo: “El 15% de los exministros termina en el sector privado”

#OBJETIVOCOLOCADOS | POLITÓLOGO Y DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK

El politólogo Sebastián Lavezzolo ha analizado en ‘El Objetivo’ el fenómeno de las ‘puertas giratorias’, que no es exclusivo de nuestro país: “de 400 exministros en 23 democracias, el 15% de los exministros termina en el sector privado, según un estudio de Silvia Clavería y Tania Berge”. Desde su punto de vista, “este problema no se soluciona con una ley”, porque, según Lavezzolo, “la ley española no es débil comparada con otros países como Suecia, Dinamarca, Finlandia o Suiza”. Sin embargo, “España sí queda fuera de juego a la hora de hablar de transparencia y de independencia”.