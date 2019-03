Rovira se emociona al ver su discurso de agradecimiento por el Goya: "Soy carne floja"

DEDICÓ EL GALARDÓN A SU "MEJOR COMPAÑERA EN TODO"

Dani Roviera recibió el Goya a Mejor actor revelación, galardón que dedicó a sus padres, al director Emilio Martínez-Lázaro y a "la mejor compañera en todos los aspectos", Clara Lago. El actor malagueño se emociona al ver en la pantalla de 'El Objetivo' esta dedicatoria y explica qué pasó después: "Yo tenía que entrar a hacer otra intervención, y entre las felicitaciones, que tenía que cambiarme de ropa y el equipo de guion que también me felicitó, me cogió mi gran compañero José Juan Vaquero, guionista también de la gala, me cogió y me dijo, estupendo pero ahora te tienes que ir a por esto…", cuenta Rovira. "Fue un momento de 'céntrate' porque te queda un cacho de gala".