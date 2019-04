Rodríguez Zapatero: "Soy partidario de que el Comité Federal controle al secretario general"

SE MUESTRA DESCONFIADO CON LAS CONSULTAS

"No me gusta un líder sin controles, no me gusta un líder que pueda hacer lo que le venga en gana", afirma en El Objetivo el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que señala que el PSOE es un partido de militantes y dirigentes. "Creo que todas las consultas al final tienen un aroma plebiscitario", añade.