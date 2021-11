Josep Pedrerol ha contado cómo trabajan en 'El Chiringuito', sin guion, con un equipo muy divertido y con muchos momentos para reírse. Pero a la hora de ponerse serio, reconoce, no es un "jefe fácil". El presentador ha respondido a la pregunta de Ana Pastor, que ha querido saber cómo es Pedrerol enfadado.

"Pues pregúntale al equipo. No es fácil, por lo que me dicen, un poco parecido a ti", ha bromeado el periodista. Además, ha explicado que es "un histérico en directo": "Hay fallos que no entiendo. Creo que jugamos un partido cada noche y el partido hay que ganarlo en directo, y luego al día siguiente ya arreglaremos las cosas". Sé lo que es pasarlo mal y tenemos que pelear cada noche por ser los mejores. No creo en la relajación, yo lo llamo estrés positivo que a veces es simplemente estrés", ha añadido el presentador.