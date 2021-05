La doctora Helena Legido-Quigley es profesora en la Universidad de Singapur y también miembro secretario del Panel Independiente de Preparación y Respuesta a la Pandemia solicitado por la OMS. En El Objetivo desgrana la principal conclusión de este informe, que es que la pandemia de coronavirus se podría haber evitado: "El resultado del informe es devastador. Se podría haber evitado porque hubo otros once paneles independientes y todos tenían una recomendaciones muy claras. Muy pocas de ellas se llegaron a implementar".

El principal error es entonces, para ella, que "no estábamos preparados". "Nuestras recomendaciones no buscan culpables, queremos ser constructivos, pero reconocemos que China tardó en dar la alerta, los mecanismos de vigilancia epidemiológica no funcionaron bien, la OMS podría haber tarado 10 días menos, y lo peor, el 90% de los países no hizo nada durante el mese de febrero".