Pablo Iglesias: “Reconoceremos al estado Palestino y exigimos al Gobierno que lo haga”

El dirigente de Podemos asegura que sí hay cosas que envidia de Venezuela como la revocabilidad del presidente. “A alguien le puede no gustar Hugo Chávez pero se presentó a un referéndum revocatorio y me gustaría que el presidente que tenemos ahora, que hace ruedas de prensa con pantallas de plasma, se presentara a uno”, asegura.

Leopoldo López no es el principal opositor pero está en la cárcel y su mujer le ha enviado a Pablo Iglesias una carta, que el eurodiputado se ha comprometido a estudiarlo. “Le respondimos diciéndole que nos hicieran llegar toda la documentación posible para estudiar el caso, la estudiaremos y nos reuniremos con él”.

Pablo Iglesias tiene la impresión de que les da igual el caso. “Ojalá me equivoque de que esto tiene más que ver con una operación mediática en la que algunos dirigentes del PP le han dicho a esta señora 'vamos a utilizar el hecho de que su marido esté en la cárcel para hacer daño a Podemos' aunque nos da exactamente igual”, comenta. “Sospecho que algunos están utilizando el sufrimiento de Leopoldo López para intentar hacer política contra nosotros”.

Sobre el Estado Palestino, asegura que lo reconocerá y exigirán al Gobierno español que lo haga. Algo que parece que están en ellos tanto PP como PSOE. Asevera que aumentará la Cooperación al Desarrollo porque “genera beneficios y espacios para que las empresas españolas puedan invertir”. Además, destaca algo bueno de un expresidente del Gobierno: “Zapatero hizo cosas buenas en la cooperación al desarrollo”.

De EEUU, explica que si gobierna va a cambiar el estatus militar de Rota y Morón. “Lo intentaré por todos los medios. A mí no me gusta que haya militares en este país que no sean españoles”. Por último de China, Pablo Iglesias explica que tiene que mantener una “defensa intransigente de los derechos humanos y al mismo tiempo proteger los intereses de las empresas y los trabajadores españoles”.