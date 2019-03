"Nos estamos convirtiendo en una sociedad sin valores que no mira al más frágil"

Ana Pastor pregunta al responsable de Cruz Roja si a ellos les llega la polémica de los recortes o es más bien un tema político alimentado por medios de comunicación. "A nosotros de los recortes nos llega la pobreza, venga por donde venga", explica Toni Bruel.

"Nosotros sabemos desde pequeños que si hay un pan para repartir, que se reparta entre todos. Eso pasa con la salud o con la educación. Que no tengamos la tentación de a quién le toca y a quién no le toca. Puede ser que tengamos menos presupuesto o menos dinero pero lo importante es que el sistema no rompa la solidaridad entre nosotros y que se consiga eso", explica el responsable de Cruz Roja España.

Sebastián Mora, responsable de Cáritas, explica que su ONG en el último año ha triplicado el gasto sanitario en las ayudas de atención primaria y duplicado el gasto en educación. "Nosotros el 50% de las personas atendidas son autóctonos y la otra mitad inmigrantes. Las políticas emprendidas tienen un efecto directo sobre las personas, para bien y para mal cuando afectan a la pobreza".

Bruel no se ha atrevido a dar consejos al Gobierno pero Mora sí lo hace: "Tenemos que hacer políticas que miren a los últimos. Que miren a los pobres. Una sociedad que no ayuda a los más pobres es una sociedad pobre. El problema de España es que nos estamos convirtiendo en una pobre sociedad. Sin valores, sin ética y sin mirar al más frágil. No es más o menos, es cómo, para quién, y cómo vamos a salir todos adelante".