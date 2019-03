Nadia: "Puedo competir con sueldos bajos, pero no con una persona que no cobra"

¿EN QUÉ CONDICIONES CONSIGUEN TRABAJO LOS JÓVENES?

La complicada búsqueda de trabajo se une a las malas condiciones de la oferta laboral para muchos jóvenes. Nadia, una joven periodista de 29 años, explica cómo su sueldo seguía siendo el de una becaria, aunque ella no lo fuera. Denuncia que muchos medios y publicaciones utilizan el término "colaborador" para ofertar un puesto no remunerado. "No puedo competir con una persona que no cobra, porque yo como". Nadia, ante la ausencia de trabajo, vive con sus padres sin una perspectiva clara de futuro.