Mireia Mollà: "Después de denunciarlo y ponerlo en los ojos de todos, se siguieron dando subvenciones"

La diputada de Compromís en las Cortes Valencianas Mireia Mollà ha asegurado en 'El Objetivo' que, cuando recibió un pendrive con información sobre el caso Cooperación, "no di abasto de entender la magnitud". Sin embargo, Rafael Blasco estaba muy preocupado: "Me encontraba en los pasillos y me decía 'dame lo que tienes, enséñame ese pendrive que tienes'". A Mollà le parecía increíble que "después de denunciarlo y ponerlo en ojos de todos, se siguieron dando subvenciones". Y cree que lo que produce más indignación es "lo que robaron: dinero que iba a las niñas violadas e infectadas de sida en África, que acabó en los bolsillos de estos señores".