Miquel Iceta: "Rajoy merece una censura, pero Pablo Iglesias no sería buen presidente"

CRITICA QUE PODEMOS NO CONSULTARA AL RESTO DE GRUPOS

"No se puede pedir a todo el mundo que se sume a una operación política que no ha sido consultada", afirma Miquel Iceta, del PSC, que sostiene que la moción de censura de Podemos no se ha trabajado lo suficiente. "El Congreso no puede ser siempre un café teatro en el que no se llega al fondo de las cuestiones", añade Fernández Vara.