Méndez de Vigo, sobre las cargas policiales en el 1-O: "Aquellas personas que se sintieron maltratadas, lo sentimos"

EN RELACIÓN A LA PRESENCIA DE LA POLICÍA EN EL REFERÉNDUM

El portavoz del Gobierno ha insistido en El Objetivo que hubo "una decisión judicial" diciendo que ese referéndum "era ilegal". Según Méndez de Vigo, el Gobierno mandó a la Policía a los colegios electorales porque "había que impedir que se celebrase y los Mossos d'Esquadra no lo hicieron". "He visto imágenes que no me han gustado, pero había que cumplir la decisión judicial", ha afirmado.