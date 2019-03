Martin Schulz: "Solo aplicar recortes no funciona, también hay que invertir"

#OBJETIVOALEMANIA | ENTREVISTA A MARTIN SCHULZ

Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, reconoce que no sólo vale con ahorrar o aplicar una austeridad extrema para salir de la crisis. "Tenemos que invertir en proyectos que favorecen el empleo de los jóvenes en Europa". Schulz admite que las políticas de austeridad han reducido la deuda pública, pero no han conseguido un crecimiento de la economía. "El mayor problema es que las personas no tienen trabajo".