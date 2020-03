Margarita Robles ha asegurado que "se va a retrasar" la entrada en vigor de la ampliación del decreto que recoge la aplicación del permiso retribuido recuperable "para algunas actividades" en España. Así lo ha confirmado la ministra de Defensa en una entrevista concedida a El Objetivo.

La razón: el BOE en el que aparecen los detalles de esta medida aún no se ha publicado. A esta hora, muchas personas desconocen si su empleo se ha catalogado o no como servicio no esencial (lo que indicará si su actividad laboral se paralizará durante el tiempo de confinamiento), y por tanto no saben si deben acudir este lunes a sus respectivos centros de trabajo.

"Estará a punto de salir", se ha limitado a indicar Robles, que ha justificado el retraso del anuncio oficial de esta medida con todos los detalles argumentando que "estos decretos leyes no tienen precedente". "Nos hubiera gustado a todos que se hubiera publicado antes, pero las ideas generales todo el mundo las sabe", ha añadido.

La ministra de Defensa sí ha anunciado que, ante estas circunstancias, "se va a retrasar un poco la entrada en vigor del decreto para determinadas actividades para que se pueda preparar su paralización". Robles ha ahondado en esta afirmación señalando que el objetivo es que estas actividades "no se paralicen de forma abrupta".