Mar Cabra: "Un tercio de la riqueza mundial reside en paraísos fiscales"

La periodista Mar Cabra explica que con los años la lista de paraísos fiscales ha ido reduciéndose, un listado que encuentra su propia opacidad: "La lista de la OCDE sobre paraísos fiscales era mucho más amplia pero ha quedado reducida a las islas Nauru y Niue, que son lugares que casi nadie conoce. Estos paraísos no tienen que estar en listas, lo importante es que son lugares, normalmente paradisiacos y remotos, que ofrecen impuestos muy bajos o nulos y opacidad".

"La única lista oficial en España sobre paraísos fiscales se publicó en 1991 en un real decreto, desde entonces se han ido quitando nombres y ninguno se ha sumado. Estamos hablando de una lista de 34 paraísos", explica la periodista española.

"Al consorcio del que formo parte nos llegó un disco duro de 250 gigabyes con 2,5 millones de archivos. Es una filtración del siglo XXI que contienen información de más de 100.000 sociedades en más de 10 jurisdicciones en paraísos fiscales. Nosotros hemos hecho múltiples reportajes en diferentes países y además hemos puesto a disposición de la gente, en buscador, cuáles son esas sociedades y quiénes están detrás", asegura Mar Cabra.

"Tener una sociedad en un paraíso fiscal es legal, lo ilegal es no reportarlo"

La periodista del consorcio internacional cubre un paraíso fiscal determinado, el de las Islas Cook: "Están están justamente en las antípodas de España, allí tuve que investigar uno de los casos de los nombres españoles. Llamé al registro mercantil queriendo conocer información y ellos te preguntan, ¿conoce usted el nombre de la sociedad? Si no lo conoce no te dan información, en mi caso que sí lo sabía me dijeron, la sociedad existe o ha existido. Casi no existe registro mercantil en muchas de esas jurisdicciones".

"Tener una sociedad en un paraíso fiscal es legal, lo ilegal es no reportarlo. Hay una estimación de una ONG que dice que un tercio de la riqueza mundial reside en paraísos fiscales y que la mitad del comercio mundial pasa por paraísos fiscales", explica Cabra.