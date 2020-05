Ana Pastor entrevista en El Objetivo a Laura Baena, fundadora del Club Malasmadres, donde llevan cuatro años luchando por una "conciliación real". "Esta pandemia ha destapado la mala gestión en este tema del Gobierno y la falta de estructuras", critica Baena, que destaca que "ha quedado claro que la familia no somos prioridad".

Además, Laura Baena afirma que "todavía falta que la conciliación esté en el debate político" y señala que "hay mucha preocupación" ya que "muchas empresas están obligando a volver a trabajar de manera presencial", lo que ha originado un "gran obstáculo para muchas familias, y sobre todo, para las mujeres".

Y es que, como explica Baena, "cuando los pilares fundamentales de la no-conciliación no están, como son los abuelos y las abuelas, por ser grupos de riesgo; y los centros educativos, por estar cerrados; la única salida para muchas mujeres madres es la renuncia". "Muchas mujeres están cogiendo una excedencia, un permiso sin sueldo o, directamente, están renunciando totalmente a su trabajo", lamenta la joven.

"Esta situación de nula planificación sobre la vuelta de los colegios genera mucha incertidumbre porque falta organización en la familia y en las instituciones educativas", señala Laura Baena, que afirma que "lo que más preocupa es el retroceso en los derechos de la mujer y en la igualdad" ya que son éstas las que más "están renunciando".

Por todo ello, desde Malasmadres exigen al Gobierno tres medidas urgentes: el teletrabajo por imperativo legal durante el estado de alarma y hasta que se sepa qué ocurre con los colegios, la adaptación y reducción de la jornada sin pérdida de sueldo y, por último, la ayuda retributiva para poder contratar a cuidadores.

"No entendemos por qué el teletrabajo no se legisla en estos momentos", indica Baena, que señala que "son medidas correctores que no suponen un coste económico y que obligan a las empresas a responsabilizarse". Y es que afirma que se están viviendo "situaciones tan dramáticas como familias que tienen que dejar solos a sus niños en casa" para ir a trabajar.

"Es increíble que en una situación de crisis como en la que estamos se obligue a las mujeres, que están demostrando hacer su trabajo de manera eficaz, a que renuncien a su empleo", lamenta Baena, que señala que mientras "la sociedad va avanzando", parece que las mujeres siguen "en la fase 0 sin saber qué va a ocurrir".

Por otro lado, Laura Baena confiesa que, "ingenuamente", pensó que "estando todos confinados los hombres iban a corresponsabilizarse, pero en el 30% de los hogares ha empeorado y en el 60% sigue igual": "Me da mucho miedo que el teletrabajo se convierta más en una medida de desigualdad. Los hombres están volviendo al trabajo presencial mientras las mujeres seguimos teletrabajando cuando relamente habría que flexibilizar la jornada laboral y adaptarla a esta situación de crisis".